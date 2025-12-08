¼«Æ°¼Ö¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Ãæ¹ñCATL¤¬º£ÅÙ¤ÏÅÅÆ°Á¥Çõ¤ËÁÀ¤¤¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯12·î4Æü¡¢Âè°ìºâ·Ð¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼ÖÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Âç¼ê¡¦Ç«ÆÁ»þÂå¡ÊCATL¡Ë¤¬¡¢ÅÅÆ°Á¥Çõ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ö¶È¤Ë¤â»²Æþ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¾å³¤»Ô¤Ç4Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¾å³¤³¤»öÅ¸¤Ç¡¢CATL»±²¼¤Î»þÂåÅÅÆ°Á¥Çõ²Êµ»¡Ê»þÂåÅÅÁ¥¡Ë¤¬¡ÖÁ¥¡¦´ß¡¦¥¯¥é¥¦¥É¡×¤òÅý¹ç¤·¤¿¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó¹Ò¹Ô¤ª¤è¤Ó¥¹¥Þ¡¼¥È¹ÁÏÑ¸þ¤±¤Î¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢CATL¤ÎÁ½ÝÚ·²¡Ê¥Ä¥¡¥ó¡¦¥æ¡¼¥Á¥å¥ó¡Ë¤¬ÀèÆü¤Î¡Ö2025À¤³¦Æ°ÎÏÅÅÃÓÂç²ñ¡×¤Ë¤Æ¡ÖÁ´°èÁýÎÌ¡×ÀïÎ¬¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢»þÂåÅÅÁ¥¤ÎÁÉ×Þ×Þ¡Ê¥¹¡¼¡¦¥¤¡¼¥¤¡¼¡ËÁí·ÐÍý¤¬¡ÖÅÅÆ°Á¥Çõ¤Ï¡ØÁ´°èÁýÎÌ¡ÙÀïÎ¬¤Î½ÅÍ×¤Ê¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Î°ì¤Ä¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢ÅÅÆ°Á¥Çõ»ö¶È¤¬Æ±¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¼¡¤Î¿ôÃû¸µ»Ô¾ì¡×¤òÁÀ¤¦À®Ä¹¶ÊÀþ¾å¤ÎÃæ³Ë¤Ë¿ø¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉáµÚÎ¨¤¬50¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë»º¶È¤ÎÀ®Ä¹¤¬Æß²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÅÅÆ°Á¥Çõ»Ô¾ì¤Ï¤Þ¤À¡ÖÌÏº÷´ü¡×¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢Âç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤¢¤ëÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤ÎÅÅÆ°Á¥ÇõÍÑÅÅÃÓ¤Î½Ð²ÙÎÌ¤Ï2025¡Á29Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤¬Ìó125¡¥7¡ó¤ÇÁý²Ã¤·¡¢29Ç¯¤Ë¤Ï268¡¥5GWh¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Á¥Çõ¤Ç¤Ï¡ÖÂ¿¼¾¡¢¹â±öÊ¬¡¢Ä¹»þ´Ö¹Ò¹Ô¡×¤È¤¤¤¦¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤¤´Ä¶Í×°ø¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¥³¥¹¥È¹â¤ä¥¤¥ó¥Õ¥éÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ä¡¢Ç®Ë½Áö¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£CATL¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ¥¾å¤Ç¤ÎÅÅÃÓ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢Æ°ÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¹Ò¹Ô¥·¥¹¥Æ¥àÅý¹ç¡¢¹Á¤Î½¼ÊüÅÅ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯À°È÷¤ÈÅÅÃÓ¥ê¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¹½ÃÛ¡¢¥¯¥é¥¦¥É´ÉÍý¡¦¹Ò¹Ô¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë±ó³Ö´Æ»ë¤È±¿¹Ô¤ÎºÇÅ¬²½¤È¤¤¤¦¡ÖÁ¥¡¦´ß¡¦¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Î»°°Ì°ìÂÎ¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»ö¤Ï¡¢CATL¤¬¤¹¤Ç¤ËÅÅÆ°Á¥Çõ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Ê¬Ìî¤Ç¤âÍ¥°ÌÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ç²¯°Þ鋰Ç½¡¢¹ñ¸®¹â²Ê¤ÎÃæ¹ñ´ë¶È2¼Ò¤È¹ç¤ï¤»¤Æ80¡ó¤òÀê¤á¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë