¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Û¥ª¥Ó¥¨¥É 0¡Ý0 ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12·î6Æü¡¿¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¿¥ë¥Æ¥£¥¨¥ì¶¥µ»¾ì¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀõÌî¤¬¡ÖÂÎ¢¥À¥Ö¥ë¥¿¥Ã¥¯¥ë¡×Èï³²¤Ç¿á¤ÃÈô¤ó¤À½Ö´Ö
¡¡¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½FW¤ÎÀõÌîÂóËá¤¬¡¢´í¸±¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇÌåÀä¡£°ìÅÙ¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç½èÍý¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÄ¾¸å¤ËVAR¤¬²ðÆþ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ÏÆüËÜ»þ´Ö12·î6Æü¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè15Àá¤Ç¥ª¥Ó¥¨¥É¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀõÌî¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿80Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È89Ê¬¡¢¥ª¥Ó¥¨¥É¤ÎMF¥µ¥ó¥Æ¥£¡¦¥«¥½¥ë¥é¤¬°ìÈ¯¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ÇÂà¾ì¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢·Þ¤¨¤¿90¡Ü2Ê¬¤ËÌäÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¼«¿Ø¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶õÃæ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÁß¤½Ð¤¹¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹³°¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¤ÈÀõÌî¤¬È¿±þ¤·¡¢°ì½Ö¤Î²ÃÂ®¤Çµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤Æ±¦Â¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤½¤³¤ØFW¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ó¥Ë¥ã¥¹¤Î¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¿¼¤¯Æþ¤ë¡£ÀõÌî¤Ï¶õÃæ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é²¿ÅÙ¤âÅ¾¤¬¤Ã¤Æ·ã¤·¤¯ÄË¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¼ç¿³¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤ò»ß¤á¤ë¡£Å¨ÃÏ¤ÏÂç¤¤Ê¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¥«¡¼¥É¤ÏÄó¼¨¤µ¤ì¤º¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡¦¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤ÎºÆ³«¤¬»Ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
VAR²ðÆþ¤ÇÈ½Äê¤¬Ê¤¤ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ä¾¸å¤ËVAR¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡Ë¤¬²ðÆþ¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤â¥ê¥×¥ì¥¤±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¥Ó¥Ë¥ã¥¹¤Ïº¸Â¡¢Â³¤¤¤Æ±¦Â¤Ç¤¤¤º¤ì¤âÂÎ¢¤ò¸«¤»¤¿¥¿¥Ã¥¯¥ë¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º¸Â¤¬ÀõÌî¤ÎÂ¼ó¡¢±¦Â¤¬É¨ÉÕ¶á¤Ë¥Ò¥Ã¥È¡£¤«¤Ê¤ê´í¸±¤Ê¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£¼ç¿³¤ÏOFR¡Ê¥ª¥ó¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤ÆÅö³º¤Î¥·¡¼¥ó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤ï¤º¤«22ÉÃ´Ö¤Î±ÇÁü¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ÎÈ½Äê¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥ª¥Ó¥¨¥É¤Ï¡¢¥«¥½¥ë¥é¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Ó¥Ë¥ã¥¹¤âÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î´í¸±¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤âÅÜ¤ê¡£SNS¤Ç¤Ï¡ÖÀõÌîÂç¾æÉ×¤«¡Ä¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¨¤°¤¤¡×¡Ö¤ª¤¤²ø²æ¤µ¤»¤ë¤Ê¤è¡×¡Ö¤Þ¤¿ÀõÌî¤¬²ø²æ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤Ò¤ä¤Ã¤È¤·¤¿¤Ê¡×¡Ö½³¤ê¾å¤²¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö·ÚÎ¨¤«¤Ä´í¤Ê¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼ó¤òÄË¤á¤¿ÀõÌî¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¤Ê¤ª»î¹ç¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
