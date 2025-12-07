5,000円以下の名古屋クリスマスディナー8選。クリスマス本番or混雑回避の「アーリークリスマス」で高コスパ
◆5,000円以下の名古屋クリスマスディナー8選。クリスマス本番or混雑回避の「アーリークリスマス」で高コスパ
写真：サラベス名古屋
おしゃれなクリスマスディナーをしたいけれど、お財布にも優しい方がうれしい…という方必見！ 今年は少し早めにクリスマス気分を楽しむ「アーリークリスマス」はいかが？
クリスマス当日の混雑を回避でき、リーズナブルなコースを提供しているお店も多いなど、メリットがたくさん。イタリアンやアメリカ料理など、5,000円以下のお店を編集部が厳選。素敵なレストランで心もお腹も温まる夜を過ごそう。
◆クリスマスイブ＆当日の予約はお早めに！5,000円以下で予約できるレストラン
※画像はイメージです
【ピッツェリア・パージナ 星が丘テラス】大きな窓が開放的な空間で、石窯で焼く本格ナポリピッツァを
星ヶ丘駅より徒歩2分に位置する「ピッツェリアパージナ 星が丘テラス」。大きな窓がある開放的な空間で、石窯で焼き上げる本格的なナポリピッツァが楽しめる。
前菜やパスタ、メインの牛リブロースステーキが付いたコースは、記念日にぴったり。石窯で焼く自慢のピッツァは、イタリア直輸入の水牛モッツァレラとプチトマトを使ったマルゲリータ「D.O.C」 を堪能して。食後にはメッセージを添えたドルチェ盛り合わせで、主役に素敵なサプライズを。
ゆったりとしたソファー席もあるので、デートはもちろん、友人たちと集まる女子会にもおすすめ。
店舗詳細
■店名
ピッツェリア・パージナ 星が丘テラス
■住所
愛知県名古屋市千種区星が丘元町16-50 星が丘テラスEAST 4F
■アクセス
名古屋市営地下鉄東山線「星ヶ丘駅」6番出口より徒歩2分
■営業時間（通常時）
平日
[昼]11:00〜15:00（LO14:30）
[夜]17:00〜22:00（LO21:30）
土日祝
11:00〜22:00（LO21:30）
※全日最終入店 21:00
■ディナーのコース例
【Anniversary 記念日コース】ピッツァ、牛リブロースなど全5皿+乾杯ドリンク+ドルチェにメッセージ 4,500円（税・サ込）
※画像はイメージです
【鉄板焼 お好み焼 かしわ 名古屋JRゲートタワー店】名古屋コーチンの鉄板焼き×ホールケーキで華やかに
名古屋駅にあるJRゲートタワー直結の好立地に位置する「鉄板焼 お好み焼 かしわ 名古屋JRゲートタワー店」。長い飼育期間をかけて大切に育て上げられた、日本三大地鶏の「名古屋コーチン」を、ジューシーな鉄板焼きで楽しめる。
手羽先唐揚げ、鉄板焼き、釜めしなど、名古屋コーチンを様々なアレンジでいただけるコースをご紹介。華やかなホールケーキも付いているので、クリスマスのディナーをよりいっそう特別な時間にしてくれるはず。
落ち着いて過ごせる和モダンな店内で、名古屋が誇る地鶏をゆったりと堪能してみては。
店舗詳細
■店名
鉄板焼 お好み焼 かしわ 名古屋JRゲートタワー店
■住所
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 JRゲートタワー12F
■アクセス
JRほか「名古屋駅」桜通り口直結徒歩1分、名鉄名古屋本線「名鉄名古屋駅」広小路口より徒歩3分
■営業時間（通常時）
ランチ 11:00〜16:00(15:00LO)
ディナー17:00〜23:00(フード22:00LO、ドリンク22:30LO)
■ディナーのコース例
【“純鶏”名古屋コーチン釜めしコース】鉄板焼など全8皿+ワンドリンク+ホールケーキ 4,500円（税・サ込）
◆3,000円台で。12月21日（土）、22日（日）の週末にゆったり、アーリークリスマスができるレストラン
※画像はイメージです
【サラベス名古屋】NY発の有名レストランで、数々の逸品を体験
「サラベス名古屋」は、名古屋駅直結のタカシマヤ ゲートタワーモール1階に位置する、NY発の人気レストラン。
フレンチトーストやエッグベネディクトといった、NYアッパーウエスト1号店発祥のオリジナルレシピが味わえ、「ニューヨークの朝食の女王」とも称される逸品が揃っている。
天井まで届く大きな窓が特徴の開放的な店内は、ナチュラルで上品なインテリアで彩られているから、肩ひじ張らずに食事を堪能できる。
店舗詳細
■店名
サラベス名古屋
■住所
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤゲートタワーモール1F
■アクセス
JR「名古屋駅」桜通口より徒歩1分、地下鉄東山線「名古屋駅」9番出口より徒歩1分
■営業時間（通常時）
[ランチ]9:00〜16:30
[スウィートディナー]16:30〜17:00（デザートとドリンクのみのご案内）
[ディナー]17:00〜22:00（フード21:00LO、ドリンク21:30L.O）
■ディナーのコース例
【ライトディナーコース】選べる前菜＆メイン 3,780円（税・サ込）
※画像はイメージです
【Midtown BBQ Nagoya】川沿いに佇むアメリカンレストラン。名物のバーベキューを思う存分味わって
伏見駅から徒歩7分、名古屋駅からもアクセス良好な「Midtown BBQ Nagoya」は、上質なお肉と燻製にこだわったアメリカンバーベキューが楽しめるレストラン。
名物のアメリカンバーべキューは、高温で焼き上げた香り豊かでジューシーなお肉が自慢。お肉と相性抜群なビールも種類豊富に用意しているから、盛り上がること間違いなし。
堀川の移ろいゆく景色とともに過ごせる癒し空間が、2人の時間をもっと素敵に。
店舗詳細
■店名
Midtown BBQ Nagoya
■住所
愛知県名古屋市中村区名駅5-24-3
■アクセス
名古屋市営地下鉄東山線「伏見駅」5番出口より徒歩7分、桜通線「国際センター駅」3番出口より徒歩8分
■営業時間
11:30〜23:00(22:30LO)
■ディナーのコース例
【パーティコース】サラダやBBQチキンやプルドポークなど+アニバーサリープレート 3,000円（税・サ込）
【デラックスコース】タコスやスペシャルバーガー、BBQなど＋アニバーサリープレート 4,000円（税・サ込）
◆4,000円〜5,000円で。12月21日（土）、22日（日）の週末にゆったり、アーリークリスマスができるレストラン
※画像はイメージです
【Salt Water by David Myers 名古屋】星付きシェフのカリフォルニア料理を、特大デザートプレートとともに
名古屋駅の大名古屋ビルヂング1階にある「Salt Water by David Myers」は、アメリカで活躍するシェフ、デビッド・マイヤーズ氏が手がける、カリフォルニア料理のレストラン。西海岸を思わせる店内は、女性心をくすぐるおしゃれな空間。
テーブルいっぱいの特大フレームに、デザートの盛り合わせとメッセージ、さらに花火も添えられた「デザートフレームアート」がお店の名物。ほかでは見られないデザートに、思わず歓声が上がるはず。
星付きシェフによる料理と特大デザートプレートで、思い出に残るクリスマスディナーをかなえて。
店舗詳細
■店名
Salt Water by David Myers 名古屋
■住所
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング1F
■アクセス
名古屋市営地下鉄「名古屋駅」出口より徒歩1分、JR各線「名古屋駅」出口より徒歩3分、地下鉄桜通線「名古屋駅」出口より徒歩3分
■営業時間（通常時）
【日〜木・祝日】
11:00〜23:00(Food L.O. 21:30 / Drink L.O. 22:00)
【金曜日・土曜日】
11:00〜23:00(Food L.O. 22:00 / Drink L.O. 22:30)
■ディナーのコース例
【豪華アニバーサリーパーティプラン】+乾杯ドリンク+お祝いデザートプレートにメッセージを添えて 5,000円（税・サ込）
※画像はイメージです
【シュマッツ 名古屋中日ビル店】クラフトビールやオリジナルビアカクテルを、本場ドイツ料理とともに
栄駅から地下直結という抜群のロケーション「SCHMATZ BEER DINING 名古屋JRセントラルタワーズ」は、ドイツのクラフトビールと本格的なドイツ料理を楽しめるビアレストラン。カジュアルで開放的な店内は、テーブル席のほか、テラスや半個室も完備。
看板メニューのソーセージ盛り合わせ、ドイツ風ピザ、グラタン風にアレンジしたパスタなど、ボリュームたっぷりの「ドイツめし」を、飲み放題とともに。バイエルン風チーズディップ、トリュフフライドポテトといった人気のメニューも楽しめるのがうれしい。
ドイツ直輸入のクラフトビールをビアテンダーが注いでくれる本格ビアバーで、本場のテイストに酔いしれて。
店舗詳細
■店名
シュマッツ 名古屋中日ビル店
■住所
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 JRセントラルタワーズ13階
■アクセス
JRほか「名古屋駅」より徒歩2分(駅直結)
■営業時間（通常時）
[昼]11:00〜15:00(14:30LO)
[夜]17:00〜23:00、土日祝11:00〜(フード22:00LO、ドリンク22:30LO）
※諸事情により営業時間の変更をする場合がございます
■ディナーのコース例
【シュマッツコース】ドイツ風ピザやソーセージ盛り合わせなど+クラフトビール3種含む2時間飲み放題+メッセージプレート 5,000円（税・サ込）
※画像はイメージです
【Bistro Buveur】心地よい時間が流れる隠れ家で、発酵調味料を使った小皿料理とワインのマリアージュを
栄駅から徒歩5分の地下に店を構える「Bistro Buveur」は、発酵調味料を使った小皿料理とワインを楽しめる隠れ家レストラン。落ち着いて過ごせるテーブル席のほか、レの字型のカウンターでは、シェフとの会話も楽しめる。
自家製白味噌の鶏レバームースや、体にやさしい前菜盛り合わせ、甘酒風味のもち豚のローストなど、人気のメニューをぜひ味わってみて。ソムリエが厳選した豊富な種類のワインを取り揃えているので、料理とのペアリングもおすすめ。
ゆったりと時間が流れる居心地のよい店内で、ほろ酔い気分のクリスマスはいかが。
店舗詳細
■店名
Bistro Buveur
■住所
愛知県名古屋市中区栄3-9-17 ウィンゼルビルB1F
■アクセス
名古屋市営地下鉄東山線・名城線「栄駅」16番出口より徒歩約5分
■営業時間（通常時）
[昼]11:30〜14:00(14:00LO）
[夜]17:00〜24:00(23:30LO)
■ディナーのコース例
【記念日コース】人気メニューを取り入れた全7皿の特別プラン+乾杯スパークリングワイン+メッセージプレート 5,000円（税・サ込）
※画像はイメージです
【金山ソウル】デートに使いたいおしゃれな韓国料理店で、サムギョプサルやテジカルビなど本格メニューを
金山駅直結の商業施設3階に位置する、アクセス抜群の金山ソウル。木の温もりあふれるおしゃれな空間で、本場韓国の味覚を堪能できる。
厳選した素材で本場韓国の味覚を満喫できるこのお店では、定番の韓国ローカルフード「サムギョプサル」、「テジカルビ」や「ビビンバ」に舌鼓を。また、韓国ローカルフードの他にも脂身が少なく歯応えが良い豚ハラミをキムチやネギ、とろっとろの卵と一緒にいただく｢カルメギサル｣も名物なので注目してみて。
落ち着いた雰囲気の中で、おいしい料理とデートを楽しんで。
店舗詳細
■店名
金山ソウル
■住所
愛知県名古屋市中区金山1-17-1 アスナル金山3F
■アクセス
JRほか「金山駅」北口より徒歩1分
■営業時間（通常時）
［昼］平日11:00〜15:00(14:30LO)、土日祝11:00〜16:00(15:30LO)
［夜］月〜木17:00〜22:00(21:30LO)、金土17:00〜23:00(22:30LO)、日祝17:00〜22:00(21:30LO)
■ディナーのコース例
【サムギョプサルコース】サムギョプサルや特製海鮮チヂミなど+2時間飲み放題 4,980円（税・サ込）
