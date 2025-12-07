リーグ・アン 25/26の第15節 パリ・サンジェルマンとレンヌの試合が、12月7日05:05にパルク・デ・プランスにて行われた。

パリ・サンジェルマンはクビチャ・クワラツヘリア（FW）、ブラッドリー・バルコラ（FW）、李 剛仁（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレンヌはブレール・エンボロ（FW）、エステバン・ルポール（FW）、ムーサ・アルタマリ（MF）らが先発に名を連ねた。

28分に試合が動く。パリ・サンジェルマンのリュカ・エルナンデス（DF）のアシストからクビチャ・クワラツヘリア（FW）がゴールを決めてパリ・サンジェルマンが先制。

さらに39分パリ・サンジェルマンが追加点。ジョアン・ネベス（MF）のアシストからセニー・マユル（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とパリ・サンジェルマンがリードしてハーフタイムを迎えた。

レンヌは後半の頭から選手交代。ジャウイ・シセ（MF）からクエンティン・メルラン（DF）に交代した。

64分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。李 剛仁（MF）からウスマヌ・デンベレ（FW）に交代した。

67分パリ・サンジェルマンが追加点。セニー・マユル（MF）のアシストからクビチャ・クワラツヘリア（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

71分、パリ・サンジェルマンは同時に2人を交代。クビチャ・クワラツヘリア（FW）、ビティーニャ（MF）に代わりゴンサロ・ラモス（FW）、ファビアン・ルイス（MF）がピッチに入る。

74分にレンヌのジェレミ・ジャケ（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

76分、レンヌが選手交代を行う。エステバン・ルポール（FW）からアンソニー・ルーオー（DF）に交代した。

80分、パリ・サンジェルマンは同時に2人を交代。ウォーレン・ザイールエメリ（MF）、ジョアン・ネベス（MF）に代わりカンタン・ヌジャントゥ（FW）、イブラヒム・ムバイエ（FW）がピッチに入る。

81分、レンヌは同時に3人を交代。ムーサ・アルタマリ（MF）、ブレール・エンボロ（FW）、マフディ・カマラ（MF）に代わりLegendre Elias（FW）、カデル・メイテ（FW）、ルドビッチ・ブラス（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の88分パリ・サンジェルマンが追加点。カンタン・ヌジャントゥ（FW）のアシストからイブラヒム・ムバイエ（FW）がゴールで4-0。4点差となる。

さらに90+2分パリ・サンジェルマンが追加点。ウスマヌ・デンベレ（FW）のアシストからゴンサロ・ラモス（FW）がゴールで5-0。5点差となる。

以降は試合は動かず、パリ・サンジェルマンが5-0で勝利した。

なお、レンヌは69分にアブデルハミド・ブードラル（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-07 07:11:20 更新