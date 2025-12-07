12人産んだ助産師HISAKO「日本の切迫早産治療は変わるべき」現場目線の本音を語る
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル『12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル』で公開された「【切迫早産】治療法は、えっ!？世界と日本は、これだけ違う!?」では、助産師のHISAKOさんが日本と世界における切迫早産治療の違いについて詳しく語った。
HISAKOさんは「妊婦さんたち切迫早産、結構ありますよね。私も2ヶ月入院しました」と、みずからの入院経験を交えつつ、切迫早産の現状について語り始めた。日本産婦人科業界が永遠のテーマとして「早産をいかに防ぐか」に取り組む中、「出生体重よりも、何週までお腹の中で育てられたかが重要」と強調し、周産期の予後を決めるのは“在胎週数”であると解説した。
日本の現状については、「今の日本では、子宮収縮抑制剤を長期間使い続け、2ヶ月、3ヶ月入院してもらう治療法が主流」だと説明。しかし、世界の標準は異なっているという。「エビデンスに基づき、切迫早産の治療は48時間限定で子宮収縮抑制剤を使い、その間に赤ちゃんの成熟を促すステロイドを投与。2日間で治療を終えて自宅に戻すのが世界のスタンダード」だと述べた上で、「長期で治療しても短期で治療しても、生まれてくる赤ちゃんの予後やNICU入院率には差がない。その上、副作用や筋力低下、精神的な弊害まで起きる」と、日本のやり方への問題意識を示した。
また、「日本の妊婦さんは安心感が得られる一方、長期入院で強烈なストレスや孤立感を感じている」と妊婦の複雑な心情を明かし、「この安心感とストレスが混在する……これが日本の今行われている切迫相談の治療での、妊婦さんへの影響なのかな」と述べた。
HISAKOさんは、治療の内容は個々の状況によって異なるとしつつも「一般的な子宮収縮があっての切迫相談については、48時間の抑制剤治療がエビデンスとして推奨される」と明言。「欧米式の治療を導入する日本の病院も増えつつあり、今後は大きな変化が訪れるかもしれない」と展望を語った。
動画の締めくくりでは、「利便性と精神論のバランスをとりつつ、日本の“予防的長期入院”は今後再検討されていくのでは」と示唆。「また次の動画でお会いしましょう、バイバーイ」と明るく結んでいる。
チャンネル情報
がんばらんでええ！ テキトーでええ！多くのママに関わってきた経験と自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。キレイゴト抜き方法論をお伝えする『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数60万人