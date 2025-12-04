手もみセラピストの音琶麗菜氏が披露！『自宅で出来る！副鼻腔炎(蓄膿症）の症状を改善する方法』
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
『自宅で出来る！副鼻腔炎(蓄膿症）の症状を改善する方法』と題した動画で、手もみセラピスト・音琶麗菜氏が副鼻腔炎や蓄膿症に対するセルフケア法を紹介している。音琶氏は鼻のトラブルに対応する「耳鼻の反射区」として、薬指と小指に注目した押し方を実演した。
音琶氏はまず、指の観察方法について説明する。副鼻腔炎がある場合、4本の指のいずれかに異様なシワが寄っていることがあるという。そうした変化が見られる指を見つけたら、その指だけを重点的に押すだけで構わないと述べている。押し方の基本は「爪の脇を挟むように押す」というもので、具体的な動作を示しながら丁寧に伝えている。
また、左右の対応関係についても触れられている。右手の指先は左側の鼻に、左手の指先は右側の鼻に対応しており、例えば右の鼻が詰まっている場合は左手の反射区を押すという仕組みだ。どちらか一方の鼻が詰まっているケースが多いため、この対応関係を理解しておくと効率的に取り組める。
音琶氏は手術を繰り返している人でも、手の反射区を押すことで状態が良くなる可能性があると述べている。継続的に取り組むことの重要性を強調しており、1か月間続けることで長期的な改善が期待できるという。一方で、即効性についても言及しており、早ければその日のうちに鼻詰まりが軽減したり、鼻水が少なくなったりすることもあるとしている。
動画では反射区の位置、押し方の具体的な手順、左右の対応、継続による効果といった要素が順を追って説明されている。副鼻腔炎や蓄膿症の症状に悩む人にとって、日常的に取り組める具体的な手段が示されている内容だ。
チャンネル情報
手もみセラピストの音琶麗菜です^_^たった７秒！誰でも簡単！手のひらを押すだけの健康法「いつでも、どこでも、手もみセラピー」を提供しています。この手もみセラピーが、あなたの元気のお役に立ちますように☆