11月26日、元TOKIOの国分太一氏が記者会見を行い、コンプライアンス上の問題行為発覚で日本テレビの「ザ！鉄腕！DASH！！」を降板となった件について謝罪した。日本テレビ側からは、自身のどの行為を問題として降板を決定したのかについて説明がなされておらず、「答え合わせができていない」と語っていた。彼は会見の中で何度も「答え合わせ」という言葉を使って、日本テレビに説明を求めていた。【ラリー遠田／お笑い評論家】

彼がそこにこだわるのは、処分だけが一方的に決められてしまい、理由の説明がされていないことに不満を感じているからだろう。問題となった行為についてきちんと謝罪して、今後同じことを繰り返さないためには、どういう行為がどういう理由で問題とされたのか、ということを知りたい。その切実な願いが「答え合わせ」という表現に込められていた。

どの具体的な行為が、どのコンプライアンス規定に該当して、降板という処分につながったのか。それが当事者に共有されなければ、本人は「誰に」「何について」どのようにお詫びすべきかをきちんと把握することができない。行為ごとに何を改めるべきか、どんな再発防止策を取るべきかも具体的には見えてこない。

現状では、具体的な処分理由を把握できないまま漠然と「反省しています」という言葉しか口にできない時間だけが延びていき、その説明の空白は、憶測や噂話でどんどん埋められてしまう。本人だけでなく家族や周囲の人たちへの生活上のダメージも大きくなっていく。

一方で、日本テレビ側の考え方にも筋が通っている部分はある。言うまでもなく、日本テレビが強く意識しているのはフジテレビの中居正広騒動だろう。中居正広氏とフジテレビの女性社員の間でトラブルが起こり、フジテレビがその対応を誤ったことで、スポンサーが続々と撤退する事態に発展した。日本テレビとしては、問題が発覚した時点から、絶対にフジテレビと同じ過ちを繰り返すわけにはいかないと考えていたはずだ。

日本テレビは国分氏を呼び出して、ハラスメントに該当する行為について聞き取りを行った。その上で、その場で番組降板を決定した。国分氏の降板については即座に報道され、被害者のプライバシーを保護するために、被害の具体的な内容については明かされなかった。

評価委員会は「適切」

その後、日本テレビホールディングスは外部の弁護士らで構成された「日本テレビガバナンス評価委員会」を設置して、意見書をまとめた。その中でも国分氏の行為は「日本テレビが掲げる人権方針・コンプライアンス憲章に明確に抵触し、到底看過し得ない程度」のものであり、本件に関する日本テレビの対応についても「事案に即した適切なものであった」と評価されていた。

フジテレビのケースで「被害者保護が不十分だった」と強い批判が集まったことを踏まえると、日本テレビが二次被害の可能性を極力ゼロにしようとする姿勢は、リスク管理の面で適切なものであると言える。

トラブルの内容について説明がないことについて、世間から批判の声があがる可能性についても、ガバナンス評価委員会は理解している。本件については、情報の管理や関係者たちの名誉・プライバシーへの配慮が強く求められる事案であったために、今回の対応が最適だったと考えられる。1日の会見でも、日本テレビの福田博之社長は「答え合わせをするまでもない」と答えている。

ただ、この徹底した秘密主義は、日本テレビが自分たちに火の粉がかかることを恐れて、国分氏を切り捨てることで問題を早急に処理しようとする姿勢の表れではないか、という疑問も残る。

たとえば、一部報道にあるように、国分氏の番組スタッフに対するパワハラやセクハラが横行していたという事実があるのだとすれば、日本テレビはその事態を知りながら黙認していた可能性もある。そこについて責任を問われないようにするために、具体的な事実を表に出さないようにしているのではないか、というふうに考えることはできる。

「被害者を守ること」と「当事者に必要最低限の情報を伝えること」は、どちらか一方しか選べないものではないはずだ。個人を特定できないように配慮した上で、当事者である国分氏だけには簡潔な事実の説明をして、どのルールに抵触したと判断したのか、その根拠を明示するというやり方もあったのではないか。

もちろん、現時点でも日本テレビと国分氏の主張には細かい食い違いがあり、客観的な事実が明らかになっていない部分も多いため、第三者がどちらの言い分が妥当であるかを判定することは難しい。国分氏の疑問も、日本テレビの慎重姿勢も、それぞれに理があるように見えるからこそ、両者の隔たりは簡単には埋まりそうにない。

ラリー遠田（らりー・とおだ）

1979年、愛知県名古屋市生まれ。東京大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）、『松本人志とお笑いとテレビ』（中公新書ラクレ）など著書多数。

デイリー新潮編集部