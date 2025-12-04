11月29日、警視庁に逮捕されたことが発表されたのは、まさかの人物。さらに、その犯行内容も“まさか”の悪辣極まりないものだった――。

【写真】盗撮で逮捕「若い皆さんに…」支持者に囲まれる古川容疑者

県議が派遣型風俗店の従業員を

性的姿態撮影処罰法違反（撮影）の疑いで逮捕されたのは、公明党徳島県本部代表で県議の古川広志容疑者（64）。

古川容疑者は11月28日の夜、宿泊先である東京都港区赤坂にあるビジネスホテルの一室で、派遣型風俗店の20代の女性従業員の裸などをスマートフォンで盗撮した疑いが持たれている。

撮影されていることに気づいた女性が警察に相談し、事件が発覚。調べに対し、古川容疑者は容疑を認めており、「過去にも同じことをやったことがある」と話しているという。

県の職員を経て、2015年に県議に初当選した古川容疑者。現在は3期目を務めていたが、その蛮行は世間を大きく驚かせている。

逮捕が公表された11月29日、公明党はX（旧ツイッター）で《お詫びの談話》を掲載。

《弁護士の接見により事実関係を確認した結果、到底容認できない行為があったことが明らかになりました》

として、犯行については

《極めて非倫理的で人権を侵害する重大な犯罪容疑であり、公明党議員として遵守すべき綱領・規約、さらには国民の模範となるべき政治倫理規範に照らして、党の名誉を著しく損なう行為》

と糾弾している。

公明党が明かした“処分”の行方

古川容疑者の処分については、《状況を重く受け止め、速やかに中央幹事会を招集し、中央規律委員会に対し規律処分の検討を指示し、厳正に対応してまいります》と綴った公明党。12月1日には、容疑者本人が議員辞職の意向を示していることを徳島県本部幹事長の梶原一哉県議が明らかにしたが、処分の行方はどうなるのか。

公明党に問い合わせたところ、以下の返答があった。

「“お詫びの談話”は、逮捕容疑の内容を踏まえ、党としての基本的な認識と姿勢を示したものです。中央幹事会はすでに開催し、現在、中央規律委員会で手続きの最中です。本人に通知でき次第、処分について発表させていただきます」

公式サイトでは、《自己研さんに励み、清廉潔白で誠実な政治を心がけ、 高齢者や女性の皆さまはもとより、若い人たちからも信頼されるよう、日々、成長を図って参ります》と誓っていた古川容疑者。座右の銘には「労苦と使命の中にのみ人生の価値（たから）は生まれる」という言葉を掲げていた。

梶原県議も「本当に残念で、信じられないという気持ちだ」と語るように、多くの支持者にも激震が走ったであろう古川容疑者の逮捕劇。白日の元に晒された悪行に、適切な処罰が望まれる。