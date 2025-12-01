彼氏に浮気をされたら、仕返しをしてから別れたいと思ってしまいますよね。復讐をしても虚しくなるだけかもしれませんが、自分の気持ちを消化するためにも、最後になにかスカッとするようなことをしたくなるようで……？ 今回は、浮気した彼氏に復讐するために旅行当日にドタキャンした女性の話をご紹介いたします。

旅行の日にドタキャン

「付き合った記念日に旅行に行くことになったのですが、彼氏が浮気していることがわかりました。でも彼氏はバレてるとは思っていません。私は別れるつもりだったけど、最後に復讐をしてからにしようと考えて、作戦を実行しました。その作戦とは、旅行に行くと見せかけて当日にドタキャンするというもの。記念日だからいいホテルを予約してもらってあったのですが、当日は駅で待ち合わせをすることにしました。でも私は待ち合わせ場所には行かず、LINEで『さようなら』とメッセージを送ってブロック。

その後彼氏はどうなったのかは知らないけど、ホテルのキャンセル料は取られたと思うので、少しは復讐できたかな」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 記念日に彼女と旅行に行くことになったのに、浮気をしているなんて一体どういう神経をしているのでしょうか……。待ち合わせ場所に彼女が来ない上に連絡もつかないなんて、相当あせったでしょうね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。