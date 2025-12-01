この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピストの音琶氏がおうちでできるセルフケアを紹介！『【寝る前３分】手をもむだけで食いしばり・歯ぎしり・顎関節症を改善する方法』

手もみセラピストの音琶麗菜氏が、YouTube動画『【寝る前３分】手をもむだけで食いしばり・歯ぎしり・顎関節症を改善する方法』を公開し、自宅で実践できる手もみセラピーによるセルフケアの手法を詳細に解説した。歯ぎしりや食いしばり、顎関節症に悩む視聴者、特にマウスピースの装着が苦手な人や夜間の違和感で眠れない人に向けた実践的な内容となっている。



音琶氏は冒頭で「マウスピースをつけると気になって眠れない方や、気持ち悪くなってしまう方も多い」と視聴者の悩みに寄り添い、手のひらの反射区を活用した代替アプローチを提案した。今回紹介されたのは、副腎、間脳、首のリンパの3つの反射区である。



副腎の反射区は両手の中指から下がった位置にあるポコッとした骨の下に位置する。音琶氏は「親指の角を置いて少し角度をつけ、押される側の手を曲げながら圧をかける」という具体的な押し方を実演し、7秒間止めることを3回繰り返すよう指示した。「指先にビリビリ感を覚えるのは上手に押せている証拠」と説明している。



間脳の反射区は親指の指紋中央や横の膨らみの頂点に位置する。人差し指を曲げて尖った部分で押す方法を示し、「親指から押し付けるようにして力を入れる」ことがポイントだと強調した。押した部分がへこむのが正常な反応であり、自律神経を整えストレスの軽減に寄与するとされる。



首のリンパの反射区は手の甲の指と指の間の水かき部分にある。音琶氏は「3本の指を立てて下にグッと力を入れながら前後に動かし、徐々に下へ流していく」と実演し、30回程度を目安に行うよう案内した。肩こりや腰痛がある人は歯ぎしりをしている傾向があり、リンパの流れを改善することで関連症状の緩和が期待できると解説している。



音琶氏は押し方の基本ルールとして「1つの反射区につき7秒、3回から5回を1セットとし、1日に3回から5回実施する」ことを推奨した。また、セルフケア後には水分を摂取して老廃物を排出することの重要性も述べている。



日常生活の注意点として、片側だけで噛まないこと、頬杖をつかないこと、うつ伏せで寝ないことの3点を挙げた。特にうつ伏せで寝る習慣は顎に負担をかけるため、横向きで寝ることを推奨し、抱き枕の活用も提案されており、顎周りの症状に悩む視聴者が手軽に実践できるセルフケアの具体的手順と、日常習慣の改善点を併せて示した内容となっている。



