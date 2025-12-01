ネットの交換もお手入れも楽！家事がグッと楽になる100均便利グッズ
商品情報
商品名：蛇口につけるステンレス水切りネットホルダー
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：2.2×14×18cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4968951221546
こういうのが欲しかった！セリアで見つけた水切りネットホルダーが優秀♡
地味に手間に感じる、キッチンの三角コーナーなどの水切りネットの交換。もっと簡単だったらいいのに…と思い、セリアで便利グッズを探していたところ、とても良いアイテムを見つけました！
今回ご紹介するのは、こちらの『蛇口につけるステンレス水切りネットホルダー』という商品。調理の工程で出たゴミなどを捨てる水切りネットを、より簡単に、より楽に使える優秀なアイテムです。
根元の太さが直径約4〜6cm以内の蛇口で、尚且つ取り付け部の奥行が約9.5cm以内の場所に取り付けることができます。
蛇口がシンクの端に近い場合、ホルダーがぐらつく可能性があるので、購入を検討される方は予め確認しておくことをおすすめします。
取り付けも簡単で、まずはホルダーの取り付け部を両手で広げ、蛇口の根元を挟み込みます。
蛇口の根元が細くてぐらつく場合は、リング状の留め具を上にスライドさせます。
そうすることで、しっかりと固定させることができます。
ネットの交換もお手入れも楽ちん！
水切りネットの開口部を、ホルダー部分に取り付けます。
内側から外側に向かって、全体にかかるように覆いかぶせて装着します。
調理中に出たゴミや食材の皮などを、サッと捨てられてとても便利です。
水切りネットの口が大きく開いている状態を保てるので、しっかりと狙って捨てることができます。
ゴミから出た水分もシンク内で切れるので、捨てやすいのも気に入りました！
ネットはサッと手早く交換できるので、ゴミを溜め込むこともなく衛生的です。
かごタイプのものだと汚れが付きやすいですが、こちらはネットとの接地面が少ないので汚れが気になりにくいのもGOOD。
ステンレス製なので錆びにくく、洗いやすいため掃除も楽ですよ。
今回は、セリアの『蛇口につけるステンレス水切りネットホルダー』をご紹介しました。
もっと早く出会いたかったと思うほど、とても優秀な商品でした！家事の負担も減らせて一石二鳥です。
気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。