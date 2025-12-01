一生ブレない「自己肯定感」を育てるたった1つのポイント

「自分軸」と「他人軸」とは？

私はよく、「自分軸が大事」とお伝えしています。この「自分軸」とは、自分が納得したこと、自分が「こうしたい」「こうやりたい」「こうありたい」ということをベースに物事を決め、自分の言動を選んでいく生き方のことです。

一方で「他人軸」というものがあります。これは、何かをしようとするとき、自分の気持ちよりも先に、「これをしたら恥ずかしくないだろうか」「評判は悪くないだろうか」「あの人が機嫌を損ねないだろうか」など、他人のことが最初に頭に浮かんでしまう生き方です。

自分軸で生きるメリット

物事は、なんでも自分が納得したことを実行し、納得した発言をすることが大切です。そうすると、モヤモヤしたり、後悔したりすることが少なくなります。

たとえどんな結果になっても、その結果を自分で受け入れられるため、余計な不安や後悔が起きづらくなります。自分で選んだことだからこそ、うまくいかなくても後悔しにくいのです。

そしてまた、「次に何をしようか」と自分の考えに基づいて行動できるので、次の意欲も湧いてきやすいです。

他人軸で生きるデメリット

一方で他人軸の人は、常に他人の顔が頭に浮かび、顔色をうかがいがちです。

世の中には「他人」がたくさんいますから、ある他人が良くても、また違う他人が気になってくる…というように、次々と気になることが増え、常に不安になってしまいます。

他人の気持ちはコントロールできません。「これでいいのかな」と思いながら行動しているうちに、どんどん自分に自信が持てなくなり、自己肯定感も下がっていってしまいます。悪いことずくめなのです。

自分が納得して行動する

仮に、顔色をうかがって行ったことが評判が悪くなかったとしても、ほっとしたのも束の間、次に何かを決めようとするときには、またみんなの顔色をうかがわなければなりません。

これでは、いつまでたっても心が安らぐことがなく、「自分らしい人生」とは程遠いものになってしまいます。

ですから、他人軸で生きていると感じる方は、なるべく「自分が納得して行動する」ということを増やしてあげましょう、というのが大事な流れです。

