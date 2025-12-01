国の行政機関がSNSに投稿した1枚の写真が物議を醸しています。紅葉と虹が写る風景写真に対し、ネットユーザーから「なんか変」「AI加工だよね」「不自然」など指摘が。公式アカウントは生成AIの使用を認めましたが、その際の対応に不信感が広がり事態は悪化。「あり得ない」「開き直った」「認識やば過ぎ」「見損なった」「公的機関なのに」など、非難が噴出しました。



【写真】「なんか変」「文字がめちゃくちゃ」指摘された風景写真→実はAIで加工していた

物議を醸したのは、国土交通省利根川ダム統合管理事務所「薗原ダム管理支所」（群馬県沼田市）が運用するXの公式アカウント（@mlit_sonohara_D）。



同アカウントは11月27日昼前、前日に撮影したというダムに虹がかかる写真を公開し、「薗原ダムに虹がかかりました」「たくさん下流へ補給した薗原ダムへ自然からのご褒美が...！（写真は12時ころ撮影）」と解説しました。



しかし、写真には不自然な点が。ダム名を掲げたパネルの文字が判読できないほど崩れており、ネットユーザーからは「薗原ダムの文字がめちゃくちゃ」「なんか変」「AI加工だよね？」「虹も紅葉も違和感」「不自然」などの声が相次ぎました。



28日午前、同アカウントは投稿を更新し、「肉眼で見たよりも写真の虹が暗めだったので、AIで虹の色調整を依頼したところ、虹以外にも色んなところが改変されています」と生成AIを使用したことを認めました。



その上で、「あえて元の写真は載せません！ぜひ現地で間違い探しをしてください」と呼びかけたことから事態は悪化。



同アカウントの姿勢に対し、ネット上では「ふざけてる」「あり得ない」「開き直った」「認識やば過ぎ」「見損なった」「公的機関なのに」「運用ポリシーに反する投稿」など、呆れる声が広がりました。



同日夕方になり、同アカウントは「薗原ダム管理支所からのお知らせ」とする文書を画像の形で投稿。



「11/27、28のポスト『薗原ダムに虹がかかりました。』においてコメントを拝見し、当方の運用ポリシー『誤解を与えないわかりやすく簡素な情報発信とする。』に抵触するものと判断したため該当ポスト（11/27,28）を削除いたします。掲載記事の削除に至りましたことを深くお詫びいたします」と謝罪し、「なお、11/26（水）に撮影した虹の写真（無加工）を掲載致します」とし、加工前の写真も公開しました。



ネットユーザーからは「元の写真で十分いいじゃん」「危なっかしいな」「謝罪文が画像」「ぜひ運用の見直しを」などの反応がありました。



なお、今回の騒動で同アカウントの過去の投稿写真が再注目され、一部の風景写真については「AIによる画像加工では？」との声が上がっています。