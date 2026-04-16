東京ディズニーシーのアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」の開催を記念した特別塗装機「JAL Jubilee Express」（ボーイング 737-800型機）が、6月4日（木）から国内線で運航開始される。【写真】搭乗するともらえる数量限定「搭乗証明ステッカー」がかわいすぎる■機内品も特別デザインに今回運行が決まった「JAL Jubilee Express」は、開園25周年を迎えた東京ディズニーシーと