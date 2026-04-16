先日、Xで、自動車の窓ガラスにガムテープで警告文が貼られている様子の写真が投稿された。警告文は「ここはお前のところではない！何回目じゃ？お前はアホか」から始まり、「土下座ぐらいしに来い。許さんぞ。」という怒りの言葉で結ばれている。 画像の投稿主は「度重なる迷惑駐車でパン屋さんブチギレてる（怒）私有地だと無断駐車に警察が介入できないの、日本の法律の欠陥だと思う。」というコメントを添えていた。