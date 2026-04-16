女優の田中海咲(23)が15日までに自身のインスタグラムを更新。取得したばかりの運転免許証写真を公開した。 【写真】まるで｢アーティスト写真｣こんなにキレイな免許証写真…うらやましい 「今更ながら、免許習得いたしました。安全運転で楽しみます」とつづり、正面写真を拡大した免許証画像を投稿。黒髪ロングストレートで整った顔立ちの分かるキレイな仕上がりだ。 納得いく絵柄にならないケースも多