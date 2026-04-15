クリプトン・フューチャー・メディア株式会社は、歌声合成ソフトウェア「初音ミク V6」をリリースした。本製品は、ボーカルエディター「VOCALOID6 Editor」を同梱した〈スターターパック〉と、すでにエディターをお持ちの方向けの〈ボイスバンク〉の2形態で展開する。いずれの形態も歌唱パート以外の音楽制作に必要なソフトウェアや音源を同梱しているため、購入したその日から本格的な音楽制作を始めることが可能だ。■2種類のボ