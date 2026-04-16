ドジャース８−２メッツ」（１５日、ロサンゼルス）ドジャースのキム・ヘソン内野手が二回に先制＆決勝２ランを放った。先発の大谷翔平投手とはベンチ裏でハイタッチをかわしたといい「メジャーの舞台でプレーできることは本当にうれしいし、すごく楽しい」と語った。二回、ＤＨで出場したラッシングが右翼線二塁打を放ってチャンスメークすると、続くキム・ヘソンがカウント２−１から高めのシンカーを捉えた。「打者有