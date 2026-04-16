お笑いコンビ・錦鯉の渡辺隆が15日、自身のXを更新。この日、48歳の誕生日を迎えた渡辺だが、体の不調を明かした。【写真】鏡の前でポージング…自撮りショットを公開した渡辺隆渡辺は「本日誕生日でした。みなさんお祝いのメッセージありがとうございました。誕生日なのですが昨日の未明から左足の裏が攣ったような状態になり、時間が経つほどに痛みが増し現在は足首から下の左足全体に結構な痛みがある状態です。骨が痛い感