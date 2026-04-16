京都府南丹市の小学6年生・安達結希さんの死体遺棄容疑で逮捕された父親で会社員の安達優季容疑者（37）について、京都府警は「行方不明になった2026年3月23日朝ごろから遺体で発見された4月13日の間に、遺体を南丹市内の某所に隠匿、その後、山林に遺棄した疑い」と発表した。いったん死体を隠したうえで遺棄した可能性「めざましテレビ」（フジテレビ系）は4月16日の放送で、伊藤利尋キャスターとフジテレビの平松秀敏・解説副委