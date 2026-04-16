K-1王者のマーク・ハント（52）が、14日にオーストラリアのニューサウスウェールズ州北東部で家庭内暴力の容疑で逮捕された。米スポーツ専門局「ESPN」が報じた。ESPNによると、ハント容疑者は14日の夜、ノーザン・リバーズ地域のある住所に警察が呼ばれた後、身柄を拘束された。その後、バリナ警察署に連行され、身体的危害を加える意図をもってストーカー行為または脅迫を行った罪で起訴されたという。ハント被告は15日