京都府南丹市で起きた男子児童の事件に便乗し、不審なリンクを記載したポストがX（旧Twitter）で大量に投稿されています。一般的なURL短縮サービスが用いられているため、一見しただけでは不審なリンクかどうか判断しにくく、注意が必要です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■URL短縮サービスや「リンクまとめ」サービスを悪用4月15日夕方時点の編集部の調査では、暴露系アカウントを装うものや、株価上