「顔の梅毒」が他者に感染することはあるの？【医師監修】Medical DOC

ニキビや皮膚トラブルと見分けがつきにくい「顔の梅毒」感染対策を解説

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 顔に梅毒ができたときの感染対策について、医師が解説している
  • 梅毒の症状が顔にある場合、潰瘍から感染する可能性があるという
  • 発疹や潰瘍がある時期は感染力が高いため、性的な接触を避けるべきだとした
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