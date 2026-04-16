元大阪府警刑事で犯罪ジャーナリストの中島正純氏が、１６日放送の「ＤａｙＤａｙ．」（日本テレビ系）に出演。京都・南丹市の山林で、先月から行方不明となっていた同市立園部小学校６年の安達結希さん（１１）の遺体が発見された事件について語った。この事件で京都府警は１６日未明、死体遺棄容疑で父親の安達優季容疑者（３７）を逮捕した。中島氏は、逮捕までが「考えられなかったようなスピード対応。早かったと思う。