◇ナ・リーグドジャース8−2メッツ（2026年4月15日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、本拠でのメッツ戦に先発。6回2安打1失点、毎回の2桁10三振を奪って試合をつくり、今季2勝目を挙げた。試合後の主な一問一答は以下の通り。──投手専念を聞いて。「ちょっとびっくりはしましたけど、チームとしてもいい戦略じゃないかなと思う。僕はデッドボールが当たって、ピッチングの方に専