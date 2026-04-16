ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が、14日深夜放送のニッポン放送サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。アーティストの印税について説明する一幕があった。「就職したことないから新年度っていう感覚があんまり自分にはないんだけど」と前置きした上で「音楽業界には上半期下半期で2回、ボーナスというか、給料が入ってきます。上半期でライブやってたりしたら