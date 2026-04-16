行方不明になっていた安達結希くん（11）の遺体が4月13日に京都府南丹市内の山林で見つかった事件。京都府警は4月15日、同市にある結希くんの自宅に死体遺棄容疑で家宅捜索に入り、同日深夜、父親である安達優季容疑者（37）を同容疑で逮捕した。捜査関係者によると、「私のやったことに間違いありません」と供述し、容疑を認めているという。【写真】義父の中学時代「学級委員になるようなしっかり者」、“不可解な現場”写真も