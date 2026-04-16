歌手クリス・ハート（41）が16日、インスタグラムを更新。「これまで色々な噂や報道もありましたが、子供たちのプライバシーを一番に守りたいという思いから、あえて触れずに過ごしてきました。ただ、これ以上曖昧な憶測が広がるのも避けたいので、今の状況を少しだけお話しさせてくださいね」と子供との近況を報告した。ハートは、元シンガー・ソングライター、会社員の福永瞳さんと13年に結婚し、3人の子どもをもうけるも、23年4