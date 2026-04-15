なぜ外国人は「わずか3カ月の滞在で、数千万円もの高額治療が受けられる」のでしょう。善意で成り立つ日本の医療制度が、今まさに崩壊の危機に瀕している理由とは？元内閣官房参与で数量政策学者の郄橋洋一氏による『60歳からの知っておくべき政治学』は、私たち日本人が自分自身の生活を守るために理解しておきたい財政・税制の仕組みについて分かりやすく解説する人気シリーズ第4弾。本書から一部抜粋し、国際情勢が複雑化