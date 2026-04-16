昨年秋ごろ、秋田県内の施設で膵臓がんの手術の一部が2カ月待ちとなる事態が起きていることが報道された。限りがある、複雑で高度な手術を行える医療施設に患者が集中したため、一定の待機時間が発生し、2カ月待ちになったというのだ。秋田大学大学院医学系研究科消化器外科学講座の、有田淳一教授が解説する。「麻酔科や手術部など関係各所の協力があり、現在は進行がんの患者さんの手術をお待たせすることはなくなりました。しか