平成の30年間、天皇夫妻（現在の上皇夫妻）と皇太子夫妻（現在の天皇夫妻）の間には、確執が続いていた。菊のカーテンを1枚めくった内側では、ありふれた家庭問題が繰り広げられていたのだ。『平成の終焉』など天皇研究の著書が多数ある政治思想史研究者の原武史氏、『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」』が5刷と大ヒットしている共同通信社の大木賢一氏。平成と令和の皇室を知り尽くした2人が、その内幕を語り合った。原武史（