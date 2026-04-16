開幕から二刀流でフル回転している大谷翔平。新たな記録も達成した。【写真】大谷翔平の貴重な変顔と岡本和真の“鼻毛ショット”イチローの記録を抜いてトップ「打撃では日本時間4月11日のレンジャーズ戦で、昨シーズン途中から合わせて44試合連続となる出塁に成功。これは2009年のイチローさんの記録を抜いて日本人メジャーリーガーでトップとなりました。投手としては、ここまで2試合に登板。4月1日のガーディアンズ戦では、