オーストラリア・キャンベラの街中で中国人女性が暴行を受ける事件が起きた。中国メディアの大河報が15日に伝えた。現地警察の発表によると、事件があったのは今月2日。被害者の張（ジャン）さんが友人と一緒にキャンベラのマクダーモット広場を歩いていると、子どもがやってきて人種差別的な言葉を発した。張さんらが子どもと話していたところ、母親とみられる女が突然駆け寄ってきて、張さんの頭部を複数回殴打した。女は刃物を