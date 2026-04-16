日常にほっと癒しを取り入れたい方に♡ムーミンと銀座かねまつのコラボから、シェニール織のミニタオルが登場しました。可愛らしいデザインと上質な素材を兼ね備えた一枚は、自分用はもちろんギフトにもぴったり。毎日の暮らしをやさしく彩る注目アイテムをチェックしてみてください♪ 上質シェニール織タオル♡ 今回のミニタオルはヨーロッパ伝統のシェニール織を採用。 モ