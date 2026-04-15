「ゲルニカ」はスペインの画家パブロ・ピカソが1937年に描いた絵画です。このゲルニカをブラウザ上で拡大してじっくり鑑賞することができる「Guernica Gigapíxel」を、ゲルニカを所蔵するスペインの首都マドリードにあるソフィア王妃芸術センターが公開しています。Guernica Gigapíxel - Repensar Guernicahttps://guernica.museoreinasofia.es/gigapixel/「Guernica Gigapíxel」にアクセスすると、ゲルニカが表示