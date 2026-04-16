米記者が注目したロバーツ監督の発言【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間16日・ロサンゼルス）試合前に米メディアが一斉報道したドジャース・大谷翔平投手の“二刀流封印”。デーブ・ロバーツ監督の発言を振り返ると、ある“事実”に気づく。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のドジャース番を務めるファビアン・アルダヤ記者が、SNSで発信したロバーツ監督のコメントを巡る投稿が注目を集めている。アルダヤ記者