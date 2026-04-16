千賀健永さんが自身のYouTubeチャンネルに『【爆買い】アットコスメ東京で過去最高額！千賀健永が「自腹でガチ愛用」する新作＆リピ買いスキンケア・コスメを全公開！』の動画を投稿。お買い物の様子を公開し、愛用品についても語ってくれました。【関連記事】千賀健永「泡立ちも良くて」毛穴ケアに使用した酵素系洗顔料■良かったスキンケア動画内に登場したのはこちら。クレ・ド・ポー ボーテ/ローションエサンシエルA 税込14,30