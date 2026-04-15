北海道猟友会砂川支部長の池上治男さん北海道砂川市の要請でヒグマを駆除して猟銃の所持許可が取り消され、処分は不当だと訴え3月の最高裁判決で逆転勝訴した道猟友会砂川支部長池上治男さん（77）の代理人弁護士は15日までに、返還を求めていた猟銃2丁のうち1丁を札幌地検が廃棄していたと明らかにした。代理人弁護士によると、同地検から14日、証拠物として一時保管したライフル銃1丁について、池上さんから所有権放棄書を受