京都・南丹市で、遺体で見つかった11歳の男子児童の遺体を遺棄した疑いで、警察は男子児童の父親を逮捕しました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、南丹市の会社員・安達優季容疑者（37）です。安達容疑者の息子・結希さん（11）は、3月23日に小学校に登校せず行方不明となり、4月13日に山林で遺体で見つかりました。安達容疑者は行方不明となった当日、警察に対し「結希さんを車で学校に送り届けた」と説明していましたが、周辺の