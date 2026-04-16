モデルでタレントのカイヤ（63）が、14日放送の『ありえへん∞世界』（毎週火曜後7：54）にVTR出演。離婚後の壮絶な生活を明かした。【写真】川崎麻世の妻・花音さん、顔出し2ショットで結婚報告番組では、昭和の流行にまつわる内容を放送。カイヤの現在を伝えた。息子と一緒に会社を運営し、犬のおやつやアイスクリームなど、さまざまな商品をプロデュースしているというカイヤ。「私、家がないんです」と明かした。「