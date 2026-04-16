ラッパーの呂布カルマ（43）が16日までにXを更新。京都府南丹市で行方不明になった市立園部小の安達結希（あだちゆき）さん（11）の遺体が見つかった事件について言及した。2人の子を持つ父である呂布は、同市で発見された遺体が結希さんと判明したことが報じられた14日には「結希くんの新しい映像もう出すな。誰が出してんだよクソ」と一部報道に不快感をあらわにしていた。その後、死体遺棄の疑いで父親の会社員安達優季容疑者（