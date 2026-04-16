16日午前、千葉県松戸市の小学校で児童が防犯用のスプレーを誤って噴射し、児童39人が病院に搬送されました。警察と消防によりますと、松戸市の上本郷小学校で午前11時前、「防犯用のスプレーを誤って噴射してしまい10人くらいがせきをしている」と119番通報がありました。6年生の児童が、携帯していたスプレーを誤って廊下で噴射したとみられています。これまでに6年生の児童39人が喉の痛みやせきなどの体調不良を訴え、全員が病