新ミッドハイスマホ「Galaxy A57 5G」をファーストインプレッション！既報通り、サムスン電子ジャパンは14日、同社が展開する「Galaxy」ブランドにおける新商品として5G対応ミッドハイスマートフォン（スマホ）「Galaxy A57 5G」（Samsung Electronics製）を発表しました。Galaxy A57 5Gはすでに海外では販売されていますが、日本向け製品は海外向けと主要な仕様は同じで、共通しておサイフケータイ（FeliCa）に対応し、内蔵メモリ