新ミッドハイスマホ「Galaxy A57 5G」が日本で4月23日に発売！メーカー版の価格は79,800円Samsung Electronicsの日本法人であるサムスン電子ジャパンは14日、同社が展開する「Galaxy」ブランドにおける新商品として5G対応エントリースマートフォン（スマホ）「Galaxy A57 5G（ギャラクシー エーフィフティセブン ファイブジー）」（Samsung Electronics製）を発表しています。Galaxy A57 5Gはすでに海外では販売されていますが、日