本拠地メッツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地メッツ戦に先発登板。6回2安打2四球10奪三振で1失点と好投した。この試合はドジャース移籍後初めてDHを兼ねず、投手に専念。13日（同14日）の試合で右肩付近に受けた死球の影響で、このような出場形態は2021年以来5年ぶりとなる。豊富な球種を織り交ぜた投球術を、米解説者も絶賛した。大谷は初回、2回と3者凡退で切り抜ける順調な立ち上が