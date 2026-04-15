同居していた小学6年の女の子にわいせつな行為をし、動画を撮影するなどした疑いで25歳の男が逮捕されました。東京・葛飾区の無職・飯田航貴容疑者（25）は、2025年9月、茨城県土浦市で小学6年の女の子（11）にわいせつな行為をし、スマホで動画を撮影するなどした疑いがもたれています。女の子は双子の姉妹の姉で、妹や弟とともに里親のもとで生活していて、飯田容疑者は、弟の世話役として一緒に住んでいました。調べに対し、飯