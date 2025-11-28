【しまむらのモノトーン】が可愛い！ 40・50代が着たい「冬の一軍トップス」

冬ファッション、今年はどんなアイテムで楽しむ？ ヘビロテできるトップスを探しているなら【しまむら】のモノトーントップスは必見かも。大人の落ち着きを引き立てるカラーリングや、トレンド感のあるデザインが魅力。驚きのプチプラでコーデのおしゃれ度アップが狙える、優秀トップスを紹介します。

冬のレイヤードコーデに使える高コスパトップス

【しまむら】「12GリブモチモチCN」\550（税込）

1枚で着ても品良くまとまり、ジャケットやカーディガンのインナーとしてもバランスが取りやすいボーダー柄トップス。すっきりとしたリブ生地でカジュアルさを軽減し、大人女性の着こなしにもマッチしそうです。@marino12131さんは「チクチク感しなくて肌着要らず」とコメント。プチプラでも着心地の良さを感じられそう。

1枚でこなれ感が増す主役級トップス

【しまむら】「TRAボアハーフZIPPO」\990（税込）

もこもこボアのトップスも、モノトーンなら洗練された雰囲気に。シルバーカラーのハーフジップもトレンド感があり、カジュアルモードに着こなせそうです。ジップで首元の抜け感を調整でき、カットソーを重ねればレイヤードスタイルも簡単に完成。プチプラで変えるとは驚きです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@marino12131様、@saharu_87様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M