妻夫木聡が自身のInstagramで、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』のオフショットを投稿。そこには、共演する目黒蓮（Snow Man）と肩を並べて歩く後ろ姿が写し出されており、大きな反響を呼んでいる。

投稿されたのは、光の差す方向へ並んで歩くふたりを後ろから捉えたモノクロ写真。ふたりはロング丈のアウターを羽織っており、ベンチコートのようにも見えるシルエットが冬の現場らしい空気感を漂わせる。

歩きながら目黒が妻夫木のほうを向いて笑いかけているようにも見え、背丈やシルエットの良さが際立つ佇まい。足元に伸びる長い影が、まるで映画のラストシーンのような余韻を生む印象的な1枚だ。

「#ぶきめめ」とふたりを表すハッシュタグも添えられ、キャプションには短く「終わりたくないなぁ」の文字。作品への深い想いや、撮影期間をともに過ごした絆が静かに滲む投稿となっている。

■この投稿に目黒蓮も反応！「妻夫木さん本当に寂しそう」

目黒はこの投稿を自身のInstagramのストーリーズで引用し、「ぶきめめ笑 妻夫木さん本当に寂しそう」と涙の絵文字を添えてコメント。仲の良さと温かな関係性が伝わるやりとりに、さらに注目が集まった。

SNSでは「シルエットだけでも美しい」「ぶきめめ最高！」「終わらないでほしい気持ちわかる」「映画ポスターのよう」「後ろ姿だけで泣きそう」「このまま時が止まればいいのに」「素敵な関係性」「兄弟みたい」「エモすぎる」といった声が続々と寄せられている。

