フリーアナウンサーの中川安奈（32歳）が、11月26日に放送されたトーク番組「人間研究所 〜かわいいホモサピ大集合！！〜」（中京テレビ）に出演。派手な服装をしているが「谷間NG。元NHKなので」と話し、村重杏奈から「やかましくないですか？」とツッコまれた。



中川安奈が番組のゲストとして登場し、今年3月までNHKで活動していたが、フリーアナウンサーとなって「恋バナとかファッションばかり話題にされるけれど、アナウンススキルも認められたい」とアピール。



中川はラテン気質で週刊誌のグラビアなどもやったが、「1個ポリシーがあって。今日も見せてないんですけれど、谷間はNG。元NHKなので」と言うと、番組レギュラーの村重杏奈は「やかましくないですか？ そんな露出しておいて」とツッコミを入れた。