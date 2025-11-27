悩める大人の相談ライブ「イチ問一答」

マリナーズで会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏が27日、インスタライブ「悩める大人の相談ライブ『イチ問一答』」に出演した。今年7月に行われた殿堂入り式典の英語スピーチを振り返り、「本当に緊張した」と明かした。

「イチ問一答」は、仕事・転職・独立、恋愛・結婚・離婚、人間関係など、皆さまから寄せられた「大人な悩み事」に対して、イチロー氏ならではの哲学で生回答するお悩み相談ライブ。大好評につき毎年開催されている。4回目の開催となった今回は、俳優のディーン・フジオカさんと共演した。

イチロー氏はメジャー通算3089安打を放ち、今年1月にアジア選手として初の米野球殿堂入りを果たした。7月27日（日本時間28日）にニューヨーク州クーパーズタウンで行われた表彰式典では、19分間の英語スピーチを行った。

当時を振り返ったイチロー氏は「もう全部英語なんだもん。緊張しましたよ」と笑顔を見せた。「めっちゃ練習しましたよ。日本語だって練習しなかったらスピーチできないですよ」と、猛練習したことを告白。式の直前までバインダーを開いて練習していると、仲良しのケン・グリフィーJr.から「あいつまだやってる」と笑われたことを明かした。（Full-Count編集部）